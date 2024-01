Ralf Schumacher über Coras Dschungeleinzug: «Ich freue mich für sie»

Von 2001 bis 2015 waren Ralf Schumacher (48) und Cora Schumacher (47) verheiratet, ihr gemeinsamer Sohn David (22) ist mittlerweile DTM–Fahrer und trotz zwischenzeitlichen Schwierigkeiten versteht sich das Ex–Paar seit Jahren bestens. So gut, dass der ehemalige Formel–1–Fahrer jetzt in einem RTL–Interview auch nur positiv über die Teilnahme von Cora am diesjährigen Dschungelcamp sprach.