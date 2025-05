Ralf Schumacher und Étienne auf dem roten Teppich in Cannes

Französisches Filmdrama «Alpha»

«Alpha» ist ein Filmdrama von Julia Ducournau, das in den 1980er Jahren in der nordfranzösischen Hafenstadt Le Havre in der Normandie spielt. Dort wächst die 13–jährige Alpha als Tochter einer Ärztin (Golshifteh Farahani) auf, die mit Viruspatienten arbeitet. In der Schule wird Alpha ausgegrenzt – es kursieren Gerüchte, sie sei krank. Als sie eines Tages mit einem geheimnisvollen «A»–Tattoo nach Hause kommt, gerät ihre Mutter in Panik – aus Angst vor Infektionen.