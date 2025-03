Ralf Schumacher verabschiedet sich von Eddie Jordan

In seinem Post erinnerte sich Ralf Schumacher auch an persönliche Momente mit Jordan. «Wir hatten eine grossartige Zeit in Kapstadt. Deine Liebe zur Musik und die vielen Liveauftritte sind unvergesslich», hiess es weiter. Dazu teilte er ein Foto, das vor nicht allzu langer Zeit aufgenommen worden sein muss und die beiden in einem Restaurant zeigt. Zudem postete er ein Video, in dem der Verstorbene beim Musizieren mit drei weiteren Männern zu sehen ist.