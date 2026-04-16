Ralf Schumacher verrät erste Details zur Hochzeit

Zweite Staffel von «Yeliz & Jimi – We Are Family?!» kommt im Herbst

Auch Jimi Blue Ochsenknecht (34) und Yeliz Koc (32) gewähren weitere Einblicke in ihr Privatleben: Im Herbst 2026 startet die zweite Staffel der Reality–Doku «Yeliz & Jimi – We Are Family?!» mit sechs Folgen. Das ehemalige Paar steht dabei vor der Herausforderung, den Alltag als Patchworkfamilie und als Team für Tochter Snow zu meistern – was nicht immer gelingt. «Überforderung, den Anforderungen gerecht zu werden, und Enttäuschung über gebrochene Versprechen, führen zu Streit und öffentlichem Schlagabtausch – und zur Frage, kann dieses Familienkonstrukt noch weiter funktionieren?», heisst es in der Beschreibung.