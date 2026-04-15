Ralf Schumacher zeigt seine Hochzeit im TV

Die Serie folgt dem früheren Formel–1–Piloten und heutigen Sky–Motorsport–Experten und seinem Partner Étienne durch ihren gemeinsamen Alltag. Zu sehen gibt es die beiden bei Events, als Unternehmer, beim Golfen sowie im Kreis von Freunden und Familie. Zugleich will die Doku Einblicke in die Planung ihrer Hochzeit an der Côte d'Azur gewähren, dazu gehören laut Sender Location–Besichtigungen, die Suche nach dem perfekten Anzug, die Auswahl der Trauringe, des Hochzeitsweins oder die Trauzeugenentscheidung.