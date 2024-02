Ralph Siegel, Christian Bruhn und Bata Illic durften Klinik verlassen

Die Komponisten–Ikonen Ralph Siegel (78) und Christian Bruhn (89) sowie Schlagerstar Bata Illic (84) haben einige Wochen gemeinsam in der Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee verbracht. Die drei Musikstars erholten sich dabei in ihrer Reha von unterschiedlichen gesundheitlichen Problemen. Wie die «Bild»–Zeitung nun berichtet, konnten die drei nach ihrem zufälligen Zusammentreffen die Klink wieder verlassen.