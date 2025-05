Ralph Siegel trauert um Naddel: «Das tut einem schon weh»

Naddel wurde 60 Jahre alt

Nadja Abd el Farrag war am Freitag in einer Hamburger Klinik mit nur 60 Jahren an Organversagen gestorben. Ihre Karriere startete sie als Backgroundsängerin in Dieter Bohlens Musikprojekt Blue System und war mit dem Musikstar von 1989 bis 1996 und von 1997 bis 2001 liiert. Der Pop–Titan hatte sich bereits kurz nach dem Tod seiner langjährigen Partnerin zu Wort gemeldet.