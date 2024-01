Ralph Siegel und das Reha-Trio vom Tegernsee

Unkaputtbares Trio

Nach überstandener Hüft–OP will Bata Illic dank Bewegungstherapie möglichst bald wieder den Rollstuhl verlassen. Das Treffen mit Siegel und Bruhn spornt ihn an: «Es ist so schön, dass ich Ralph und Christian hier getroffen habe. Wir haben jetzt endlich mal Zeit, uns so viel zu erzählen. Natürlich ist unser Lieblingsthema die Musik.» Der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende, deutsche Schlagerbarde war früher Dauergast in der «Hitparade».