«Rambo»-Regisseur Ted Kotcheff ist tot

Der in Toronto geborene Filmemacher begann seine Karriere in den 1960er Jahren in Grossbritannien, wo er unter anderem Episoden für die BBC–Serie «Armchair Theatre» inszenierte. Sein internationaler Durchbruch gelang ihm mit dem Thriller «Ferien in der Hölle» (1971), der als Meilenstein des australischen Kinos gilt. 1982 inszenierte Kotcheff den ersten Teil der «Rambo»–Reihe mit Sylvester Stallone (78) in der Hauptrolle.