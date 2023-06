Rammstein-Ermittlungen: Shelby Lynn legt Beschwerde ein

Die Band äusserte sich indes in einem Statement, in dem unter anderem steht: «Durch die Veröffentlichungen der letzten Tage sind in der Öffentlichkeit und vor allem bei unseren Fans, Irritationen und Fragen entstanden. Die Vorwürfe haben uns alle sehr getroffen und wir nehmen sie ausserordentlich ernst.» Die sechs Musiker wünschen keine «öffentlichen Vorverurteilungen» - in beide Richtungen. «Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch: Beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge», heisst es im Post.