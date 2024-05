Rammstein in Dresden: Ausnahmezustand bis Sonntag

Am Mittwoch, dem 15. Mai, ist eine der umstrittensten deutschen Bands zurück auf den heimischen Bühnen: Rammstein kommen nach Dresden und spielen bis kommenden Sonntag insgesamt vier Konzerte in der sächsischen Landeshauptstadt. Insgesamt werden rund 200.000 Besucher auf dem Konzertgelände Flutrinne an der dortigen Messe erwartet. Die Aufbauarbeiten an der riesigen Bühne dauern schon seit Tagen an und auch die Stadt bereitet sich aktuell auf den Besucheransturm vor. So gibt es zahlreiche Verkehrsbehinderungen in den nächsten Tagen rund um das Open–Air–Gelände. Zusätzlich raten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) dringend von einer An– und Abreise im Pkw ab.