Rammstein-Konzert in Berlin: Till Lindemann überrascht mit Statement

Wie geht die Rammstein-Tour weiter?

Nach den drei Konzerten in Berlin geht die so gut wie ausverkaufte Tour der Band durch die europäischen Stadien weiter. Als Nächstes werden Rammstein in Paris, Wien, Chorzów in Polen und in Brüssel auftreten. Dort endet die Tournee mit drei Konzerten Anfang August. Ab November 2023 wird Till Lindemann dann voraussichtlich seine geplante Solo-Tour antreten. Diese ist bereits ebenfalls in mehreren Städten ausverkauft.