Rammstein: Neues Album «Zeit» erscheint Ende April

Rammstein sind zurück: Das neue Album «Zeit» wird am 29. April 2022 erscheinen. Wie schon länger gemunkelt wurde, ist der achte Longplayer der Band in den La-Fabrique-Studios in Frankreich entstanden. Zwei Jahre hat die Band laut Mitteilung an den elf neuen Songs gearbeitet. Insgesamt wird es drei Versionen von «Zeit» geben: Standard-CD, Special Edition CD und Doppel-Vinyl-LP.