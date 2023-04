Rammstein-Sänger Till Lindemann ab November auf Solo-Tour

Das sind Till Lindemanns Konzerttermine in Deutschland

Los geht es demnach am 8. November in Leipzig, in der Geburtsstadt des Sängers. Hierzulande können Fans ihn zudem in Düsseldorf (10. November), Münster (12. November), Bamberg (14. November), Lingen (15. November), Frankfurt (17. November), Kassel (18. November), Trier (20. November), Hamburg (8. Dezember), Stuttgart (16. Dezember) und München (18. Dezember) live sehen. Die letzte Show wird er nach derzeitigem Stand kurz vor Weihnachten spielen, am 20. Dezember in Paris. Der Vorverkauf für die Tickets startet am 2. Mai um 12:00 Uhr mittags auf seiner Homepage.