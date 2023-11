Rammstein-Vorwürfe: Kayla Shyx liefert das «Top Trending Video» 2023

Die angesagtesten YouTuberinnen und YouTuber des Jahres

Ein US–YouTuber konnte unterdessen auch in Deutschland die meisten Abonnentinnen und Abonnenten sammeln: Jimmy Donaldson (25) – vielen wohl eher als MrBeast bekannt. Seit Jahren eine feste Grösse in der YouTube–Welt, bringt er es aktuell auf mehr als 215 Millionen Abonnenten. Ihm folgen in den Top Five die Kanäle von Finnel (19), «7 vs. Wild», «Noel Dederichs Shorts» und YouTuber Jules.