Ramsay-Hunt-Syndrom: Justin Bieber verschiebt weitere Konzerte

Seine Ehefrau Hailey Bieber (25) hatte am Mittwoch ein Update zu seiner Gesundheit gegeben. In der Show «Good Morning America» sagte sie: «Ihm geht es wirklich gut.» Es gehe ihm «jeden einzelnen Tag besser». Ähnlich hatte sich kurz zuvor auch der Popsänger selbst in einer Instagram-Story geäussert: Jeden Tag gehe es ihm besser und er vertraue nun auf seinen Glauben. «Ich weiss, dass dieser Sturm vorbeiziehen wird, Jesus ist mit mir», erklärte Bieber.