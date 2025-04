Rapper Bushido: Seine Doku fliegt nach einer Folge aus VOX-Programm

«Hot oder Schrott» löst Bushido–Doku ab

Denn das Doku–Format «Bushido & Anna–Maria – Alle auf Tour» wollten am Dienstagabend um 23:20 Uhr lediglich 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei VOX verfolgen, wie das Medienmagazin «DWDL» berichtete. Das entspricht in der Zielgruppe lediglich einem Marktanteil von 1,4 Prozent. So traf der Sender VOX schon nach einer der sechs Episoden der Bushido–Doku die Entscheidung, das Format wieder aus dem Programm zu nehmen. In der kommenden Woche läuft auf dem Sendeplatz eine Wiederholung des Dauerbrenners «Hot oder Schrott – Die Allestester».