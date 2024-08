Rapper Dr. Dre trainiert für Teilnahme an Olympischen Spielen 2028

«Es ist mein verfluchter Ernst», sagt die Rap–Ikone («Nuthin' But a G Thang») im Gespräch mit Nischelle Turner (49) von «Entertainment Tonight». Nachdem die Olympischen Spiele in Paris unter anderem mit Auftritten von Dr. Dre mit Kollege Snoop Dogg (52), Billie Eilish (22) und den Red Hot Chili Peppers beendet wurden, will der Musiker beim nächsten Mal mehr als nur hinter dem Mikro stehen. «Ich versuche, bei den Olympischen Spielen 2028 mitzumachen», kündigt Dr. Dre an.