Rapper Eminem kündigt sein neues Album mit einem Horrorvideo an

Eine Minute lang Horror pur

Das einminütige Video beginnt in einem Kreisssaal. «Wenn ich bis drei zähle, musst du so fest pressen, wie du kannst», sagt der Arzt zu einer Gebärenden. Dann folgt der Schock: Das Kind atmet nicht, ist leblos. Erst nach einigen heftigen Schlägen des Arztes auf den Hintern kommt es zu sich. Die Mutter freut sich, sagt zu dem Baby im Arm: «Du bist der kleine Mistkerl, der mich immer getreten hat.» Dann wird es erneut gruslig: Das Baby öffnet seine pechschwarzen Augen, bevor ihm Teufelshörner und spitze, dämonische Zähne wachsen. «Heilige Scheisse!», rufen der Arzt und die Krankenschwestern. Dann wechselt der Trailer und zeigt in bunten Graffiti den Namen und das Veröffentlichungsdatum von «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)».