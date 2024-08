Rapper Fatman Scoop muss auf der Bühne wiederbelebt werden

Video zeigt Herzdruckmassage

Der Vorfall ereignete sich dem Bericht zufolge am Freitag (30. August) im Town Center Park in Hamden, Conneticut. Der Musiker soll auf der Bühne plötzlich ohnmächtig geworden und umgefallen sein. Behörden bestätigten gegenüber «TMZ», dass es gegen 20.30 Uhr einen medizinischen Notfall gegeben habe. Hamdens Bürgermeisterin Lauren Garrett teilte über die sozialen Medien mit, dass der Rapper mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werde. Dazu schrieb sie laut «TMZ»: «Bitte denken Sie an ihn und beten Sie für ihn.»