Rapper Kid Cudi hat seiner Partnerin das Jawort gegeben

Der US–amerikanische Rapper Kid Cudi (41) hat seine Partnerin Lola Abecassis Sartore geheiratet. Die Hochzeit fand am 28. Juni im malerischen Èze, in Frankreich, statt, wie das frisch vermählte Paar im Interview mit der «Vogue» verrät. «Es war das reinste Glück. Ein Moment ausserhalb der Zeit, in dem die Welt stillstand und es nur uns beide gab. Wir vergassen alles um uns herum. Es gab nur uns und unsere Liebe, und es war der reinste Moment», schwärmt die Ehefrau des Rappers.