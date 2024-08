Rapper Lil Baby wurde in Las Vegas festgenommen.

Lil Baby feierte unter anderem mit seinen Alben «Harder Than Ever» (2018), «My Turn» (2020) und «It's Only Me» (2022) sowie den Singles «Yes Indeed» (2018) mit Drake (37) oder «Do We Have a Problem?» mit Nicki Minaj (41) Charterfolge. Für seinen Song «Hurricane» mit Kanye West (47) und The Weeknd (34) erhielt der Rapper 2022 den Grammy für die «Best Melodic Rap Performance».