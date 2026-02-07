Rapper Lil Jon bestätigt: Sein Sohn DJ Young Slade ist tot

Nathan sei unglaublich fürsorglich, aufmerksam, höflich, leidenschaftlich und warmherzig gewesen. Er habe seine Familie und Freunde von ganzem Herzen geliebt. «Er war ein unglaublich talentierter junger Mann – ein Musikproduzent, Künstler und Toningenieur sowie Absolvent der NYU», so Lil Jon weiter. Der Grammy–Gewinner betonte, wie sehr die Familie Nathan geliebt habe und wie stolz sie auf ihn sei. Ein Trost in dieser schweren Zeit: «Bei unseren letzten gemeinsamen Momenten wussten wir, dass wir ihm genau das gesagt haben.»