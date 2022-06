Rapper Marteria sagt Auftritt beim Kosmos-Festival in Chemnitz ab

Die langersehnte zweite Ausgabe des Kosmos-Festivals in Chemnitz startet am Freitagabend ohne Marteria (39). Der Rapper hat seinen Auftritt krankheitsbedingt abgesagt. In einer Instagram-Story meldet er sich bei seinen Fans: «Freunde! Leider kann ich heute nicht beim Kosmos Chemnitz auftreten, da ich krank bin.»