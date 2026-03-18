Rapper Mystikal: Er bekennt sich der Vergewaltigung schuldig

Der bekannte Rapper Mystikal (55), der mit bürgerlichem Namen Michael Tyler heisst, hat sich vor einem Gericht in Louisiana in einem Vergewaltigungsfall schuldig bekannt. Das berichtete der Sender WBRZ, eine Tochtergesellschaft des US–Kanals ABC. Dem 55–Jährigen drohen nun bis zu 20 Jahre Haft. Das Strafmass soll im Juni verkündet werden.
Die ursprüngliche Anklage umfasste laut des Berichts schwere Vorwürfe: Vergewaltigung ersten Grades, Körperverletzung inklusive von Würgen, Raub sowie Freiheitsberaubung. Im Rahmen eines Deals bekannte er sich nun der Vergewaltigung dritten Grades schuldig. Andernfalls hätte ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe gedroht.
Brutaler Übergriff in seinem Haus
Mystikal dürfte vielen Hip–Hop–Fans in Deutschland noch durch seine grossen Hits «Shake Ya Ass» und «Danger (Been So Long)» aus dem Jahr 2000 ein Begriff sein. Dem Rapper wurde in dem aktuellen Prozess vorgeworfen, im Jahr 2022 eine Frau in seinem Haus geschlagen, gewürgt und beraubt zu haben. Das Opfer schilderte, wie Tyler ihr Handy und ihre Schlüssel wegnahm. Während sie nach gestohlenen Geld suchte, soll er sie vergewaltigt haben. Bevor er sie gehen liess, zwang er sie dem Bericht zufolge ausserdem dazu, ihm Geld über eine Bezahl–App zu überweisen.
Lange Vorgeschichte
Dem Rapper wurde nicht zum ersten Mal Vergewaltigung vorgeworfen. Schon 2004 sass er nach der sexuellen Nötigung seiner Friseurin im Gefängnis – sechs Jahre verbüsste er damals und wurde nach seiner Entlassung als Sexualstraftäter registriert.
2012 kam er erneut mit dem Gesetz in Konflikt: Er verbrachte drei Monate in Haft wegen einfacher häuslicher Gewalt. Fünf Jahre später folgten Anklagen wegen Vergewaltigung und Entführung – der Fall wurde jedoch fallen gelassen.
Einstiger Grammy–Kandidat
In den späten 1990er und frühen 2000er Jahren gehörte Mystikal zu den bekanntesten Rappern aus den US–Südstaaten. Die Single «Shake Ya Ass» aus dem Jahr 2000, an der Pharrell Williams (52) beteiligt war, wurde 2001 für einen Grammy nominiert. Auch für das Album «Tarantula» und die Single «Bouncin' Back» erhielt er 2003 Grammy–Nominierungen.