Im September verhaftet

Rapper Sean Combs muss im Mai 2025 vor Gericht

Der inhaftierte Rapper Sean «Diddy» Combs muss sich ab Mai 2025 vor Gericht verantworten. Das hat ein Richter in New York jetzt festgelegt. Die Monate bis zum Prozessbeginn könnte er weiterhin in Haft verbringen müssen.