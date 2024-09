Rapper Sean «Diddy» Combs verhaftet: So lautet die Anklage

Hip–Hop–Mogul Sean «Diddy» Combs (54) drohen über 20 Jahre hinter Gittern, sollte er für schuldig befunden werden. Nachdem der Musiker, Produzent und Unternehmer am Montagabend (16. September) in New York festgenommen worden war, hat die dortige Staatsanwaltschaft nun auch die Anklageschrift veröffentlicht. Der 54–Jährige wird demnach wegen Sexhandels und organisierter Kriminalität angeklagt, berichtet unter anderem die «New York Times».