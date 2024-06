Rapper Travis Scott in Miami verhaftet

Travis Scott: «Es ist Miami»

Laut eines Polizeiberichts seien Beamte gegen 1:44 Uhr in der Nacht in einen Yachthafen in Miami gerufen worden. Dort soll Scott Insassen eines Bootes angeschrien haben. Als der Rapper von der Polizei angewiesen wurde, sich zu setzen, sei er dieser Aufforderung erst nachgekommen, um dann immer wieder aufzustehen. Die Polizisten hätten einen «starken Alkoholgeruch aus dem Atem des Angeklagten wahrnehmen» können, heisst es weiter in dem Polizeibericht.