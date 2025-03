Rapper Young Scooter stirbt an seinem 39. Geburtstag

Young Scooter (1986–2025) ist tot. Wie das Klatschportal «TMZ» berichtet, starb der Rapper am 28. März, seinem 39. Geburtstag. Demnach wurde er zuvor in ein Krankenhaus in Atlanta im US–Bundesstaat Georgia eingeliefert, wo er schliesslich starb. Eine Todesursache wird noch ermittelt.