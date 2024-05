Rapperin 070 Shake: Romantische Glückwünsche für Lily-Rose Depp

Warum Lily–Rose Depp ihr Privatleben schützt, erzählte sie dem US–Magazin «Elle» schon vor einigen Jahren. «Die Leute wollten mich wirklich über die Männer in meinem Leben definieren, ob das nun meine Familienmitglieder oder meine Freunde sind, was auch immer. Und ich bin wirklich bereit, mich über die Dinge zu definieren, die ich tue», so Depp. Im Jahr 2023 sorgte die Schauspielerin beispielsweise mit ihrer verruchten Rolle als gebrochene Sängerin an der Seite von Sänger Abel Tesfaye (34), auch bekannt als The Weeknd, in der HBO–Serie «The Idol» für Furore.