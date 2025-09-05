Rapperin und TikTokerin: Wie Zahide mit 15 die Charts erobert

Labels werden aufmerksam, und Ende 2024 unterschreibt sie einen Vertrag bei Universal Music. Nur wenige Monate später erscheint ihre Debütsingle «TikTok Sportlich» – ein Song, der auf der Plattform direkt zum Phänomen wird. Die nächste Single, «Ballert auf lautlos», katapultiert Zahide Anfang 2025 sogar in die deutschen Charts (Platz 38). Mit «Mona Lisa Motion» gelingt ihr der Durchbruch: Der Track landet in den Top 10 in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Millionen hören den Song auch dank eines viralen Mashups mit Cros «Einmal um die Welt».