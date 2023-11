Rassismusvorwürfe: Hat Meghan zwei Personen am Hof beschuldigt?

Wer sind die beschuldigten Personen?

Omid Scobie geht nun in seinem Werk, das kommende Woche erscheint, angeblich noch weiter und schreibt der «Sun» zufolge, dass Meghan in privaten Briefen, die sie an den heutigen König Charles III. (75) schrieb, zwei Mitglieder des königlichen Haushalts genannt haben soll, von denen sie sagt, dass sie an den «Gesprächen» teilgenommen hätten. Die Identität der beiden wird demnach aber nicht enthüllt. Bekannt ist dem Bericht zufolge auch nicht, ob die zweite beschuldigte Person tatsächlich Mitglied der königlichen Familie ist oder eine Person, die am Hof arbeitet.