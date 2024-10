Rassistischer Witz bei Trump-Show: J.Lo und Ricky Martin reagieren

In rund einer Woche, am 5. November, wählen die US–Amerikaner den nächsten Präsidenten – oder in Person von Kamala Harris die erste Präsidentin in der Geschichte des Landes. Die Wahl gilt als ungemein knapp. In den entscheidenden Bundesstaaten, genannt Swing–States, liegen Trump und Harris fast überall gleichauf. Womöglich entscheiden hier – wie vor vier Jahren – wenige Tausend Stimmen über Sieg oder Niederlage. Die Auswirkung von Posts wie jene von Jennifer Lopez, die ein Millionen–Publikum erreichen, sollte folglich nicht unterschätzt werden.