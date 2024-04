Rätsel um Prinz Harrys London-Besuch: Bringt er seine Familie mit?

Hat Meghan mit Grossbritannien «abgeschlossen»?

Medienberichten zufolge soll am 8. Mai in der Londoner St.–Pauls–Kathedrale ein Gottesdienst für die Invictus Games stattfinden. Die Teilnahme von Harry oder Meghan ist offiziell noch nicht bestätigt. Marlene Koenig, eine royale Historikerin, hat bei «GB News» Zweifel an der Rückkehr der Herzogin von Sussex nach Grossbritannien geäussert. «Ich glaube nicht, dass Meghan das Vereinigte Königreich in nächster Zeit besuchen wird. Ich denke, sie hat damit abgeschlossen. Es sei denn, es gibt etwas Wichtiges wie eine Beerdigung. Aber das Leben von Harry und Meghan spielt sich in den USA ab.»