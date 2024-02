Rätselraten um Bushidos Comeback-Album

Lateinischer Albumtitel zu kompliziert für Bushido–Fans?

In seinem Podcast «ELECTRO GHETTO», den er mit dem YouTuber Marvin California betreibt, liess er am 21. Januar nebenbei wissen: «Ich werde das Album definitiv umbenennen. ‹Rex in aeternum› klingt auf jeden Fall cool und mystisch, aber ich glaube ‹König für immer› ist ein bisschen einfacher für das deutschsprachige Fantum.» Zudem gab er bekannt, das Album nicht wie bisher geplant am 9. Februar herauszubringen. Ein neues Release–Datum werde er noch verkünden – was allerdings bisher noch nicht geschah.