Rätselraten um Cora Schumachers Dschungelcamp-Auszug

In den ersten Folgen von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» packte Schumacher nicht nur über ihre Ehe mit Ralf Schumacher, sondern auch über eine angebliche Affäre mit Oliver Pocher (45) aus. Auf die Frage hin, ob sich Schumacher Gedanken mache, worüber Deutschland gerade rede, antwortete Kunze: «Ich glaube schon. Wir wissen ja, was sie rausgehauen hat. Ich glaube, das ist in ihrem Kopf, sie ist da auch so ein bisschen ein Kontrollfreak, sie kann nicht kontrolieren, was aussen passiert. Da könnte es sein, dass sie das Gefühl hat, sie hat das nicht mehr im Griff.» Als Erstes wolle er mit Schumacher etwas Leckeres essen, ein Weinchen trinken und über die vielen Geschehnisse reden.