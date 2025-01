Scharfe Kritik in Brief an Senat

«Raubtier»: Caroline Kennedy warnt vor Cousin Robert F. Kennedy Jr.

In einem emotionalen Brief an den US–Senat warnt Caroline Kennedy vor der Ernennung ihres Cousins Robert F. Kennedy Jr. zum Gesundheitsminister. Sie bezeichnet ihn als «Raubtier» und «unqualifiziert» für das wichtige Amt.