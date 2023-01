Rauf auf die Piste: So packen wir unseren Koffer für den Skiurlaub

Packliste für den Ski-Urlaub

Damit der Wintersport-Urlaub richtig Spass macht, darf es auf der Piste nicht zu kalt sein. Daher sollte unbedingt die Thermo-Unterwäsche - zum Beispiel aus weicher Merino-Wolle - einen Platz im Koffer finden. Über der Ski-Unterwäsche wird es 2023 richtig retro: Wer dieses Jahr in einem richtig angesagten Look den Berg hinunter brettern möchte, sollte unbedingt einen Ski-Overall in den Koffer packen. Der verrückte Style aus den 80er Jahren lässt grüssen!