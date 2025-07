«Raumschiff Enterprise»-Star Tom Troupe stirbt mit 97 Jahren

Troupe verkörperte über Jahrzehnte hinweg verschiedenste Rollen in Film und Fernsehen. Besonders bekannt wurde er durch seine Auftritte in Kultreihen wie der ursprünglichen «Raumschiff Enterprise»–Reihe, der «Mission: Impossible»–Vorlage «Kobra, übernehmen Sie», der beliebten Krimiserie «Cagney & Lacey» oder auch in «Die Strassen von San Francisco» mit Michael Douglas. Auch in Filmen wie «My Private Idaho», «Der Fischer von Galiläa» oder «Stosstrupp Gold» an der Seite von Clint Eastwood war der vielseitige Darsteller zu sehen.