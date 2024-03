Raumtemperatur: So warm sollte es in der Wohnung sein

Richtig lüften ist wichtig

Egal in welchem Raum: Um Schimmel zu vermeiden und eine gute Luftqualität zu gewähren, muss regelmässig gelüftet werden. Denn durch Atmen, Duschen oder Kochen entstehen in einem Vierpersonenhaushalt täglich etwa zwölf Liter Flüssigkeit, die an die Luft abgegeben werden. Das Umweltbundesamt empfiehlt, mehrmals am Tag mit weit geöffnetem Fenster und abgedrehter Heizung stosszulüften – im Sommer 20 bis 30 Minuten und im Winter fünf bis zehn Minuten.