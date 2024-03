Raus aus dem Alltag: Osterurlaub in den Bergen

Gipfelstürmer im Ridnauntal

Die Südtiroler Alpenlandschaft rund um Sterzing gleich an der österreichisch–italienischen Grenze nach dem Brennerpass bietet dagegen für jeden Wanderer das perfekte Erlebnis. Die Möglichkeiten von Höhenwanderungen über zahlreiche Gipfel mit Panorama–Aussicht bis hin zu Klettertouren, auch mit der Familie, sind schier endlos. Bei Rundwanderungen zu idyllischen Seen oder Wasserfällen mit anschliessender Almeinkehr lässt es sich ideal entspannen und geniessen. Und sollte das Wetter mal nicht perfekt sein, lohnt ein Ausflug in die Bergbauwelt Ridnaun, einem der höchst gelegenen Bergwerke in Europa, in dem über 800 Jahre lang Silber, Blei und Zink zutage gefördert wurde. Erst in den 1980er Jahren wurde der Abbau eingestellt, daher ist die Bergwerksanlage noch vollständig erhalten.