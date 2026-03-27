Raus aus dem Dolby Theatre: Die Oscars bekommen ein neues Zuhause

Der Umzug erfolgt im Rahmen einer Kooperation mit der Anschutz Entertainment Group (AEG). AEG wird laut einer Pressemitteilung die Stätte vor dem Einzug der Oscars grundlegend aufrüsten: unter anderem die Bühne, die Ton– und Lichtsysteme, die Foyers sowie Backstage–Bereiche sollen modernisiert werden. Zudem sollen gemeinsam mit der Academy spezifische Gestaltungselemente entwickelt werden, die auf die Bedürfnisse der Oscarverleihung zugeschnitten sind. Was damit genau gemeint ist, wird nicht ersichtlich.