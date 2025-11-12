Raus aus dem Gefängnis: Nicolas Sarkozy geht mit Carla Bruni zum Essen

Erst Joggen, dann Restaurantbesuch

Am Dienstagnachmittag war der ehemalige Präsident dem Bericht zufolge bereits in der Nähe seines Pariser Wohnsitzes beim Joggen gesehen worden. Danach ging es mit Bruni zum Essen in das Nobelrestaurant. Das Paar verbrachte laut «Daily Mail» mehr als eine Stunde dort. Als Sarkozy aufstand, um zu gehen, sollen andere Gästen geklatscht sowie «Bravo» und «Gerechtigkeit» gerufen haben.