Raus aus dem Winterblues: Darum spüren wir im Frühling «neue Energie»

Warum neigen wir im Winter eher zu depressiven Phasen?

Grüttert: Etwa 20 Prozent der Bevölkerung leiden schätzungsweise mindestens einmal im Leben an einer depressiven Phase. Weshalb das so ist, konnte wissenschaftlich bis heute noch nicht ganz geklärt werden. Sicher aber ist, dass Sonnenlicht bei bestimmten Depressionsformen wesentlichen Einfluss hat. Denn: Zu 90 Prozent wird stimmungsförderndes Vitamin D durch UV-Strahlung, also Sonnenlicht, in der Haut gebildet. Und damit steht es vor allem in der lichtarmen Jahreszeit in unseren Breitengraden bekanntlich nicht zum Besten. Um einem Mangel vorzubeugen, gilt es deshalb gerade auch in den trüben Wintermonaten möglichst viel Zeit draussen zu verbringen und «Sonne zu tanken».