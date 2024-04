Raus aus der Serie: Was macht «Bridgerton»-Star Phoebe Dynevor heute?

Phoebe Dynevor (28) wird in der dritten Staffel von «Bridgerton» (ab 16. Mai bei Netflix) nicht prominent vertreten sein. Auf die Frage nach den kommenden Abenteuern ihrer Figur Daphne erklärte sie «Screen Rant»: «Leider nicht in der dritten Staffel. Möglicherweise in der Zukunft.» Die Schauspielerin fügte hinzu: «Aber auf die dritte Staffel bin ich als Zuschauerin schon sehr gespannt.»