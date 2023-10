Rausschmiss bei «Sommerhaus der Stars»: Darum zog RTL die Reissleine

Eigentlich tun die diesjährigen Promis im «Sommerhaus der Stars» genau das, wofür sie mitunter engagiert wurden: Zanken bis sich die Trash–Balken biegen – aber bitte ausschliesslich verbal. Doch im wahrsten Sinne des Wortes schlugen in der aktuellen Staffel gleich mehrere Paare über die Stränge. Wie Sender RTL nun bekannt gegeben hat, kam es in Folge sechs zu einer so handfesten Auseinandersetzung, dass die Produktion eingreifen und sogleich zwei Paare des Sommerhauses verweisen musste – ein Novum in dem Format.