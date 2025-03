Rauswurf bei «Promis unter Palmen»: Darum muss Chico gehen

Auch Lisha bekommt eine Verwarnung, die sie voller Verständnis akzeptiert. Für sie war Chicos verbaler Ausfall nur die Spitze des Eisberges. Er habe sich von Anfang an unmöglich verhalten, schrieb sie in einer Instagram–Story. Doch Sat.1 habe viele Vorfälle rausgeschnitten. Am 24. März, also zur TV–Ausstrahlung der Skandalfolge, will sie auspacken.