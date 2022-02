Ray Stevenson: Prominenter Neuzugang für «Star Wars: Ahsoka»

Stevenson dürfte vor allem Marvel- und Serienfans ein Begriff sein. Er spielte in drei «Thor»-Filmen die Figur Volstagg und bereits 2008 den Marvel-Antihelden Punisher im Film «War Zone». Auch als Widersacher der Titelfigur «Dexter» fungierte Stevenson in einer Staffel der Showtime-Serie, zuletzt wirkte er in «Vikings» mit.