Razzien bei Ex-Prinz Andrew gehen in den vierten Tag

Insider berichten der «The Sun on Sunday», Andrew habe das Anwesen regelrecht belagert und sich bis zuletzt geweigert zu gehen. Er habe geschrien: «Ich bin der zweite Sohn der Queen, das könnt ihr mir nicht antun!» Letztlich musste er das Anwesen verlassen und zog in die deutlich schlichtere «Wood Farm» auf dem Gelände von Sandringham um.