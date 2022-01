R&B-Superstar H.E.R.: Verletzlichkeit als Superpower

Eine Stimme des Wandels

Ihre Stimme erhebt H.E.R. auch, um für Wandel und das Gute zu kämpfen. 2021 schrieb sie angesichts der «Black Lives Matter»-Bewegung den Protestsong «I Can't Breathe». Für ihren Song «Fight For You» aus dem Film «Judas and the Black Messiah» über die Black Panthers in den 60er-Jahren erhielt sie einen Oscar für den besten Filmsong. «Wir haben die Verantwortung und die Gelegenheit, die Wahrheit zu erzählen», erklärte sie in ihrer Dankesrede. Und auch bei Michelle (57) und Barack Obama (60) ist H.E.R. bereits angekommen. Ihr Song «Change» befindet sich auf dem Soundtrack der Obama-Serie «We The People».